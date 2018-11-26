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Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Военное положение вступит в силу только после одобрения Верховной рады.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны страны ввести в государстве военное положение. Оно будет действовать с 26 ноября по 26 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

Генеральному штабу поручено "предусмотреть меры частичной мобилизации", а также организовать и провести учебные сборы с резервистами. Службе безопасности страны предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность. Помимо этого, президент Украины поручил усилить охрану государственной границы с Россией, в том числе в районе полуострова Крым.

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Чтобы военное положение вступило в силу, необходимо одобрение Верховной рады.

Совет национальной безопасности и обороны ввел на Украине военное положение после инцидента с тремя украинскими кораблями — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Они двигались из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу РФ, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Вследствие этого корабли были задержаны.

Отметим, что решение о военном положении принято за месяц до начала избирательной кампании по выборам президента Украины. При этом законодательство запрещает проводить выборы при таком правовом режиме.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что введение военного положения на Украине будет означать ограничение свобод граждан этой страны и возможность изъятия собственности, транспортных средств, финансовых средств в пользу государства и армии. По мнению эксперта, военное положение также предполагает, что в случае его продления будут отменены выборы. Фактически это консервация системы власти тех персон, которые у нее находятся.

"Кроме того, под предлогом военного положения можно усилить изоляцию Украины от России. Можно запретить железнодорожные переезды, о чем много раз вслух мечтали украинские политики и праворадикалы", — отметил Богдан Безпалько.

Он добавил, что в любом случае военное положение не несет для граждан Украины ничего хорошего. Вместо нормализации жизни — завинчивание гаек и еще больший экономический гнет.

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Теги:
Россия, Петр Порошенко, Украина



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