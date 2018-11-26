Узбекистан и Россия обсудили встречу глав государств–участников СНГ

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Нематов встретился с послом России Владимиром Тюрденевым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Обсуждены актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня, а также предстоящей неформальной встречи глав государств–участников СНГ в городе Санкт-Петербурге. Стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики", — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что главы регионов стран Шанхайской организации сотрудничества перед саммитом 2020 года планируют встретиться в Челябинске. Мероприятия пройдут с 4 по 6 декабря.