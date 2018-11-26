Россия обвинила Киев в милитаризации Азовского моря при помощи США

Собез ООН заблокировал рассмотрение вопроса о ситуации в Керченском проливе, инициированный Российской Федерацией.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Украина своими действиями способствует милитаризации Азовского моря, а США поддерживают Киев в этом направлении, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании совета безопасности Организации объединенных наций, сообщает РИА Новости.

Совещание было вызвано обострением конфликта после того, как три украинских военных корабля нарушили границу РФ и отказались подчиняться требованиям российских военно-морских сил покинуть акваторию.

"На протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря", — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Суда ВМФ России были вынуждены задержать три украинских корабля, которые маневрировали в опасной близости от побережья. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал произошедшее "опасной провокацией, требующей серьезного разбирательства".

В связи с инцидентом Россия вынесло на обсуждение СБ ООН вопрос о ситуации в Керченском проливе, однако он был заблокировано в ходе заседания.

Между тем в отношение нарушителей государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Пограничники показали корабли, которые нарушили границу России =>>

Киев в свою очередь продолжил агрессивную риторику. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения с 28 ноября сроком на два месяца. Теперь этот документ должна утвердить Верховная рада.