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Регионы России. Крым

Россия обвинила Киев в милитаризации Азовского моря при помощи США

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Собез ООН заблокировал рассмотрение вопроса о ситуации в Керченском проливе, инициированный Российской Федерацией.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Украина своими действиями способствует милитаризации Азовского моря, а США поддерживают Киев в этом направлении, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании совета безопасности Организации объединенных наций, сообщает РИА Новости.

Совещание было вызвано обострением конфликта после того, как три украинских военных корабля нарушили границу РФ и отказались подчиняться требованиям российских военно-морских сил покинуть акваторию.

"На протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря", — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Суда ВМФ России были вынуждены задержать три украинских корабля, которые маневрировали в опасной близости от побережья. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал произошедшее "опасной провокацией, требующей серьезного разбирательства".

В связи с инцидентом Россия вынесло на обсуждение СБ ООН вопрос о ситуации в Керченском проливе, однако он был заблокировано в ходе заседания. 

Между тем в отношение нарушителей государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Пограничники показали корабли, которые нарушили границу России =>>

Киев в свою очередь продолжил агрессивную риторику. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения с 28 ноября сроком на два месяца. Теперь этот документ должна утвердить Верховная рада. 

Теги:
ВМФ России, Украина, ООН, Россия



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