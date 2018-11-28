Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на G20 в Аргентине - газета

Встреча с Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться из-за инцидента в Керченском проливе. Американский президент ждет "детального отчета" о случившемся и после этого примет окончательное решение.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

Как заявил глава Белого дома в интервью Washington Post, причиной является инцидент в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

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"Может быть, я не стану проводить встречу.... Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", - объяснил Дональд Трамп, подчеркнув, что ожидает "детального отчета" от Службы национальной безопасности об инциденте в ближайшее время.

Напомним, саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, но угрозы их жизни нет.