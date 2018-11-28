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Новым главой Кадастровой палаты России стал уроженец Таджикистана

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Перед Парвизом Тухтасуновым поставили задачу по трансформации учреждения в ведущую сервисную компанию по обслуживанию IT-инфраструктуры в госсекторе.

ДУШАНБЕ, 28 ноя — Sputnik. В России назначили нового директора Кадастровой палаты, им стал уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов, сообщает Sputnik Таджикистан.

Ранее он занимался IT-инвестициями в компании "Брандфорд лтд", развитием IT-инфраструктуры Росреестра, запустил проект "3D-кадастр" и разработку электронного сервиса "Жизненные ситуации", который в перспективе будет предоставлять пошаговые инструкции по взаимодействию с Росреестром.

Тухтасунов родился в 1985 году в Душанбе, в Москве живет с 1992 года, с 2011 по 2016 год работал в различных коммерческих структурах. В августе 2016-го получил пост заместителя директора ФГБУ "Россельхозземмониторинг", там он также занимался развитием IT-инфраструктуры учреждения. В течение двух лет также работал советником руководителя Росреестра, отвечал за развитие информационных систем.

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Теги:
назначение, Таджикистан, Россия



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