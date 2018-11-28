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Тангриев Лазиз - генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации

Глава УзАПИ покинул пост

© Официальный веб-сайт Узбекское агентство по печати и информации
Политика
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На данный момент нет информации о том, кто теперь возглавит ведомство.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Лазиз Тангриев покинул пост генерального директора Узбекского агентства по печати и информации, сообщает NUZ.UZ.

По информации издания, Тангриев покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Однако о его новой должности пока нет информации. Сведения о том, кто возглавит агентство, на данный момент также отсутствуют.

В студии радио Sputnik
© Sputnik /
Гендиректор УзАПИ: редакторы должны думать, что печатают
Напомним, Лазиза Тангриева назначили на должность гендиректора УзАПИ в июле прошлого года.

С 2013 года структуру возглавлял Омонулло Юнусов. В августе 2016 года Служба национальной безопасности задержала его и обвинила в растратах в издательско-полиграфическом доме "Узбекистан".

Узбекское агентство по печати и информации - государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку и реализацию государственной политики в области средств массовой информации, информационного обмена, печати, издательской, полиграфической деятельности и распространения периодических изданий.




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