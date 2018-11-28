Швейцария приветствует открытый политический диалог в Афганистане

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В среду в швейцарской Женеве проходит международная министерская конференция по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости.
Как заявил федеральный советник, глава федерального департамента по международным делам страны Игнацио Кассис, одно из решений конфликта – в открытости и диалоге между правительством и радикальным движением "Талибан".
По его словам, Швейцария приветствует все переговоры между сторонами в Афганистане.
Ранее ситуацию в Афганистане обсудил с первым зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
Конференция в Женеве продолжится 28 ноября, встреча посвящена вопросам международного содействия процессу национального примирения в Афганистане.
Много лет в Афганистане идет противостояние официальных властей и "Талибана", имеет влияние в стране и группировка ИГИЛ (запрещена в России и Центральной Азии. – Прим. ред.).