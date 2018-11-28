Бывший пресс-секретарь Мирзиёева Комил Алламжонов получил новую должность

Ранее пост главы директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ) покинул Лазиз Тангриев.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Исполняющим обязанности директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ) назначен Комил Алламжонов, который в октябре этого года покинул пост пресс-секретаря президента Узбекистана, сообщает Министерство юстиции.

Ранее сообщалось, что Лазиз Тангриев освобожден от должности главы УзАПИ по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. О его новой работе пока не сообщается.

Комил Алламжонов возглавлял пресс-службу президента республики с декабря 2017 года по октябрь 2018 года.

Узбекское агентство по печати и информации - государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку и реализацию государственной политики в области средств массовой информации, информационного обмена, печати, издательской, полиграфической деятельности и распространения периодических изданий.