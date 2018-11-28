Читайте "Уложения": Мирзиёев призвал ввести солдатам экзамен по истории

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании Совета безопасности при Президенте Узбекистана, прошедшем в Академии Вооруженных Сил, подвел первые итоги реформ, проходящих в военной сфере, сообщает пресс-служба.

По словам лидера республики и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, задачи, поставленные на заседании Совета безопасности 10 января этого года, последовательно реализуются. По словам Мирзиёева, было принято 46 нормативно-правовых актов, направленных на реформирование и развитие Вооруженных Сил.

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Структура воинских частей полностью обновилась, сократились неэффективные и дублировавшие друг друга части. Результатом стало снижение расходов на содержание войск. Внедрена система аутсорсинга в продовольственное обеспечение, что позволило повысить боеготовность военных подразделений и в два раза сократить временные показатели.

На заседании под председательством президента рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления военной мощи Узбекистана, развития оборонной промышленности и военного образования, модернизации военной техники, совершенствования системы управления войсками путем внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Мирзиёев уделил особое внимание вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что солдаты, военнослужащие должны обладать глубокими знаниями о славной истории страны.

"Все мы с гордостью говорим об Амире Темуре. Однако, давайте честно признаемся, много ли солдат читало "Уложения" великого Сахибкирана? Или же, все ли достаточно осведомлены о жизни и военном мастерстве великого полководца Жалолиддина Мангуберды? Ведь победы, стратегия и тактика наших предков и поныне изучаются во многих военных школах и академиях мира", - заявил президент.

По его мнению, солдаты перед принятием воинской присяги обязательно должны сдавать экзамены по истории Узбекистана и предмету "Уложения Темура". Президент дал указания по присвоению передовым воинским частям имен великих полководцев, проведению научных исследований, выпуску художественных книг и фильмов о прославленных военачальниках.

Мирзиёев также поручил уделить внимание военному образованию: привлекать к занятиям по допризывной подготовке в школах офицеров, обладающих высокими человеческими и профессиональными качествами, организовать для учащихся посещение воинских частей, чтобы они могли познакомиться с процессами несения военной службы.