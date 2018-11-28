Лавров: в Европе устали от украинской власти

Министр иностранных дел России заявил, что цель провокации в Черном море — не дать Западу забыть про Украину.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Офицеры, находившиеся на борту кораблей, которые утром 25 ноября нарушили госграницу России, получили приказ не уведомлять Москву и скрытно прорваться в Азовское море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы ведомства, провокация была призвана решить внутриполитические проблемы Киева на фоне низкого рейтинга Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю", — отметил Лавров.

Инцидент в Керченском проливе ранее прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников Киева. Глава государства усмотрел в ситуации признаки заранее подготовленной провокации.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" двигались из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу РФ и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников. Все три корабля были задержаны.

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Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Суд арестовал моряков, которые находились на украинских кораблях.

После инцидента власти Украины ввели военное положение на 30 дней в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с Россией и вдоль побережья Черного и Азовского морей.