В Токио обсудили сотрудничество стран Центральной Азии и Японии

Делегация Узбекистана приняла участие в совещании в формате диалога "Центральная Азия плюс Япония".

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Представители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Японии встретились в Токио для обсуждения практических аспектов сотрудничества между странами. Речь шла о сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства и туризма, а также о торговле и инвестициях.

"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках обеспечения региональной безопасности", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями относительно вопросов повестки дня предстоящего VII Совещания министров иностранных дел стран-участниц диалога "Центральная Азия плюс Япония".

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Ранее сообщалось, что главы регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в преддверии саммита 2020 года встретятся на форуме в Челябинске и обсудят межрегиональное сотрудничество. Мероприятия пройдут с 4 по 6 декабря.