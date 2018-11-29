Не по-соседски: кыргызский депутат предложил ввести патенты для узбекистанцев

Сколько школ можно будет построить на доходы, полученные от патентов, рассказал депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Кыргызстанский депутат Кенжебек Бокоев на заседании Жогорку Кенеша предложил перевести на патенты трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По его словам, в Кыргызстане трудятся до 100 тысяч узбекистанцев.

"Многие иностранцы в России работают по патентам. Мы могли бы 100 тысяч мигрантов из Узбекистана также перевести на патенты. Я поговорил с представителями Государственной службы миграции, они согласны. Если стоимость разрешения будет 500 сомов, то в месяц получится 50 миллионов. Это стоимость строительства школы", — сказал депутат.

Бокоев добавил, что, по некоторым данным, мигранты за въезд в Кыргызстан платят пограничникам от 2 до 5 тысяч сомов.

Sputnik / Кирилл Каллиников В Москве подорожает трудовой патент

Как сообщалось ранее, в Москве стоимость трудового патента для мигрантов подорожает на 500 рублей и составит 5 тысяч рублей.

Патент — документ, подтверждающий право иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории страны. В Российской Федерации получать трудовой патент обязаны граждане Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза оформление патента не требуется.