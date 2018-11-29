14:50 29 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Депутат Кенжебек Бокоев

Не по-соседски: кыргызский депутат предложил ввести патенты для узбекистанцев

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
Получить короткую ссылку
76 0 0

Сколько школ можно будет построить на доходы, полученные от патентов, рассказал депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Кыргызстанский депутат Кенжебек Бокоев на заседании Жогорку Кенеша предложил перевести на патенты трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По его словам, в Кыргызстане трудятся до 100 тысяч узбекистанцев.

"Многие иностранцы в России работают по патентам. Мы могли бы 100 тысяч мигрантов из Узбекистана также перевести на патенты. Я поговорил с представителями Государственной службы миграции, они согласны. Если стоимость разрешения будет 500 сомов, то в месяц получится 50 миллионов. Это стоимость строительства школы", — сказал депутат.

Бокоев добавил, что, по некоторым данным, мигранты за въезд в Кыргызстан платят пограничникам от 2 до 5 тысяч сомов.

Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Sputnik / Кирилл Каллиников
В Москве подорожает трудовой патент
Как сообщалось ранее, в Москве стоимость трудового патента для мигрантов подорожает на 500 рублей и составит 5 тысяч рублей.

Патент — документ, подтверждающий право иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории страны. В Российской Федерации получать трудовой патент обязаны граждане Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза оформление патента не требуется.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945). СССР
    Первая порция

    В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
    "Боги злятся на людей"

    Глава МИД Латвии прокомментировал уникальное природное явление в Риге – снег в сочетании с гром и молниями.

  • Литовский солдат
    Мы с проверкой

    Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.

  • Brexit
    Жизнь после Brexit

    Молдова начнет переговоры по заключению нового двустороннего соглашения о политическом и торговом партнерстве с Великобританией.

  • Флаг ООН возле штаб-квартиры организации в Нью-Йорке
    Массовое безгражданство

    Правозащитница сообщила Sputnik Эстония, о чем она собирается рассказать на Форуме ООН по вопросам нацменьшинств.

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Как делают знаменитые чустские тюбетейки
Путешествие в страну дуппи: как делают чустские тюбетейки
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054