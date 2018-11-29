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Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Ташкенте

Лукашенко высоко оценил развитие отношений с Узбекистаном

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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По словам президента республики, сторонам удалось наверстать отставание в сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Насирджаном Юсуповым высоко оценил развитие отношений с Узбекистаном, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сотрудничество развивается очень хорошо и интенсивно, сторонам удалось наверстать отставание в развитии, которое накопилось за предыдущие годы.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Беларусь издала почтовую марку в честь 25-летия дипотношений с Узбекистаном

По его словам, в этом есть большая заслуга президента Шавката Мирзиёева, который возглавляет страну с 2016 года. В Минске лидера Узбекистана ждут в любое удобное время и готовы встречать "как друга и брата".

"Закрытых тем для сотрудничества нет", - также отметил Лукашенко.

Накануне сообщалось, что Беларусь издала почтовую марку в честь 25-летия дипломатических отношений с Узбекистаном, всего республика выпустит 48 тысяч экземпляров.

С 12 по 14 сентября Александр Лукашенко впервые посетил с визитом Узбекистан. Он провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, стороны подписали совместное заявление и 19 документов.

Теги:
Узбекистан, Беларусь, Александр Лукашенко



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