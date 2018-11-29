В Вашингтоне подтвердили встречу Владимира Путина и Трампа на G20

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Вашингтон подтвердил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, они встретятся на саммите "большой двадцатки" в Аргентине, сообщает РИА Новости.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают возможную отмену.
Они обсудят двусторонние отношения, в частности, стратегическую безопасность и разоружение, а также региональные конфликты. По мнению Пескова, этот диалог – в интересах всего мира.
Накануне Дональд Трамп заявлял о своей неуверенности в том, что будет проводить встречу, в качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, когда украинские корабли нарушили границы России на воде и были задержаны.
Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.