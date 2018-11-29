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Узбекистан может в 2019 году провести консультации с Иорданией

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Политика
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Об этом договорились первый заместитель министра иностранных дел Илхом Нематов с послом Иордании Салехом Ахмадом Аль-Жаварнехом.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В 2019 году министерства иностранных дел Узбекистана и Иордании могут провести первые политконсультации, сообщает РИА Новости.

В четверг первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Нематов встретился послом Иордании Салехом Ахмадом Аль-Жаварнехом. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономических  и инвестиционных сферах, системность контактов, а также остановились на возможности проведения первых политконсультаций.

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Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере и созданию благоприятных условий для посещения иорданскими туристами исламских святынь в Узбекистане.

В 2018 году в Узбекистане занялись развитием халяль-туризма – паломнических поездок, открытием специальных отелей для мусульман.

Теги:
Узбекистан, министерство, политические консультации, Иордания



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