Вице-президент Европарламента высоко оценил реформы в Узбекистане

В Брюсселе состоялась встреча посла Узбекистана при Евросоюзе Дилёра Хакимова и вице-президента Европейского парламента, депутата от Германии Райнера Виланда.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Вице-президент Европарламента Райнер Виланд дал высокую оценку социально-экономическим реформам, которые проводятся в стране по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Кроме того, Виланд одобрил новую региональную политику, позволившую в короткие сроки решить сложнейшие задачи совместного использования водных ресурсов, делимитации и демаркации госграниц. В общем и целом — в Центральной Азии изменилась политическая атмосфера.

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"Как подчеркивалось, это уже дает прямые результаты. В частности, активизировалось сотрудничество в решении экологических вопросов, в том числе в укреплении взаимодействия с Евросоюзом в области минимизации негативных последствий высыхания Аральского моря", — отметили в пресс-службе.

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Стороны также обсудили, каким образом Евросоюз может помочь проведению реформ в Узбекистане.