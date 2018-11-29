21:40 29 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Флаги Евросоюза

Вице-президент Европарламента высоко оценил реформы в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0

В Брюсселе состоялась встреча посла Узбекистана при Евросоюзе Дилёра Хакимова и вице-президента Европейского парламента, депутата от Германии Райнера Виланда.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Вице-президент Европарламента Райнер Виланд дал высокую оценку социально-экономическим реформам, которые проводятся в стране по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Кроме того, Виланд одобрил новую региональную политику, позволившую в короткие сроки решить сложнейшие задачи совместного использования водных ресурсов, делимитации и демаркации госграниц. В общем и целом — в Центральной Азии изменилась политическая атмосфера.

МОТ приветствует реформы Мирзиёева >>>

"Как подчеркивалось, это уже дает прямые результаты. В частности, активизировалось сотрудничество в решении экологических вопросов, в том числе в укреплении взаимодействия с Евросоюзом в области минимизации негативных последствий высыхания Аральского моря", — отметили в пресс-службе.

Проблемами Приаралья займется специальный фонд >>>

Стороны также обсудили, каким образом Евросоюз может помочь проведению реформ в Узбекистане.

По теме

Чехия может предоставить гранты для студентов из Узбекистана
Евросоюз и Узбекистан договорятся об укреплении связей
Куртов: ЕС включается в борьбу за представительство своих интересов в ЦА



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полицейская машина
    Не на тех напали

    В Армении вооруженный налет на частный дом закончился неудачей – хозяйка и ее престарелые родители обезвредили разбойников.

  • Зимняя Рига Даугава
    По тонкому льду

    Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Кризис близко

    Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
"Стреляют не в ногу, а выше": шутка Путина про доллар сорвала овации зала
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054