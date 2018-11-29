В МИД Узбекистана – новое назначение

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма внешнеполитического ведомства Узбекистана возглавил Икболжон Солиев, сообщает пресс-служба МИД.

"Исполняющим обязанности начальника Управления международного сотрудничества в сфере развития туризма Главного управления внешнеэкономического сотрудничества МИД назначен Икболжон Солиев, до сего дня работавший начальником отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами ЕС Главного управления двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В середине ноября первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана назначили Иломжона Нематова, ранее он занимал должность посла по особым поручениям МИД республики, а также с 2008 по 2010 год возглавлял дипломатическую миссию в России.