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В МИД Узбекистана – новое назначение

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (262)
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Должность исполняющего обязанности начальника Управления международного сотрудничества в сфере развития туризма получил Икболжон Солиев.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма внешнеполитического ведомства Узбекистана возглавил Икболжон Солиев, сообщает пресс-служба МИД.

"Исполняющим обязанности начальника Управления международного сотрудничества в сфере развития туризма Главного управления внешнеэкономического сотрудничества МИД назначен Икболжон Солиев, до сего дня работавший начальником отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами ЕС Главного управления двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В середине ноября первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана назначили Иломжона Нематова, ранее он занимал должность посла по особым поручениям МИД республики, а также с 2008 по 2010 год возглавлял дипломатическую миссию в России.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (262)
Теги:
Туризм, МИД Узбекистана, назначение



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