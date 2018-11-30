У Минобороны Узбекистана появились новый флаг и эмблема

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новый флаг и эмблему Министерства обороны республики.

Флаг оборонного ведомства представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета. Синий символизирует власть, величие, достоинство, силу и могущество.

© Министерство обороны Республики Узбекистан Эмблема Министерства обороны Узбекистана

В центре флага на лицевой и оборотной сторонах изображена эмблема министерства. Геральдический знак выполнен в форме желтого круга с синей кольцевой полосой по краю.

Во внутренней части эмблемы расположена восьмиконечная звезда, которая в древности означала государственность, совершенство, единство, символ воинства, она также является основным элементом национального архитектурного искусства со времен Древнего Востока. Между углами звезды расположены расходящиеся лучи золотистого цвета.

В середине восьмигранника золотистым цветом изображен великий полководец Амир Темур, восседающий на коне.