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Парламентский холм в Оттаве, Канада

Узбекистан обсудил с Канадой ситуацию в Афганистане

GEOFF ROBINS / AFP
Политика
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Стороны заинтересованы в мирном решении афганской проблемы и готовы к взаимодействию в этой области.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В ходе восьмого раунда политических консультаций Узбекистан и Канада особое внимание уделили ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе рассмотрения международной и региональной повестки дня отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане. Отмечено, что обе страны заинтересованы в мирном решении афганской проблемы и готовы взаимодействовать в этой области", - говорится в сообщении.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Вузы Узбекистана и Канады могут открыть совместные образовательные программы

При этом Канада подтвердила готовность взаимодействовать с Узбекистаном в области улучшения социально-экономической ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось о планах Канады и Узбекистана открыть совместные образовательные программы. Также они рассмотрели вопросы студенческого и профессорско-преподавательского обмена.

Кроме того, власти Канады изучают возможность визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, он может быть намечен на первую половину 2019 года.

Теги:
Афганистан, мир, Узбекистан, Канада



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