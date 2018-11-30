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Шавкат Мирзиёев во время внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов

Мирзиёев приехал на сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Участники заседания поднимут вопрос о назначении хокима Хорезмской области.

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Ургенче Шавкат Мирзиёев участвует в сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов, передает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в Хорезмской области проводится ряд работ по развитию экономики, улучшению социальных условий. 

Шавкат Мирзиёев для ознакомления с социально-экономическими проектами отбыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев отправился с инспекционной поездкой в Хорезмскую область

В 2018 году в области реализовано 312 инвестиционных проектов, введены в строй новые предприятия. По итогам года ожидается, что объем производства промышленной продукции вырастет на 16 процентов, экспорт увеличится на 22 процента. 

Организованы 100 государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений.

Приняты меры для решения актуальных для Хорезма вопросов питьевого водоснабжения и электроснабжения. Построено и реконструировано 254 километра линий электропередачи, 456 километров водопроводной сети.

Мирзиёев отметил, что созданных за минувший период рабочих мест недостаточно, в области сохраняется безработица, и дал поручения по развитию экономики, организации новых и расширению действующих промышленных предприятий, повышению уровня занятости за счет развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Хива, Узбекистан, Хорезмская область



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