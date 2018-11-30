Мирзиёев приехал на сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Ургенче Шавкат Мирзиёев участвует в сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов, передает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в Хорезмской области проводится ряд работ по развитию экономики, улучшению социальных условий.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев отправился с инспекционной поездкой в Хорезмскую область

В 2018 году в области реализовано 312 инвестиционных проектов, введены в строй новые предприятия. По итогам года ожидается, что объем производства промышленной продукции вырастет на 16 процентов, экспорт увеличится на 22 процента.

Организованы 100 государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений.

Приняты меры для решения актуальных для Хорезма вопросов питьевого водоснабжения и электроснабжения. Построено и реконструировано 254 километра линий электропередачи, 456 километров водопроводной сети.

Мирзиёев отметил, что созданных за минувший период рабочих мест недостаточно, в области сохраняется безработица, и дал поручения по развитию экономики, организации новых и расширению действующих промышленных предприятий, повышению уровня занятости за счет развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства.