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Пленарное заседание Госдумы РФ

В Госдуме РФ отреагировали на заявление нового президента Грузии

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Избранная глава страны Саломе Зурабишвили ранее сказала, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с Россией.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Государственной думе России назвали заявление избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили дежурным, сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью западному каналу она сказала, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с РФ, так как ей нужно, чтобы ее воспринимали как своего человека на Западе.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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Также Зурабишвили отметила, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны начнут диалог с Россией, тогда и Грузия не останется в стороне.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, причина подобной позиции грузинского президента – в отсутствии независимости во внешнеполитическом курсе страны.

Накануне стали известны итоги выборов в Грузии – по результатам подсчета 99,7% бюллетеней в лидеры вышла независимый кандидат Саломе Зурабишвили, за нее отдали свои голоса около 60% избирателей – 1,1 миллиона человек.

За оппозиционного кандидата Григола Вашадзе проголосовали 40,44%, то есть 778 тысяч человек. В первом туре за пост главы страны боролись 25 кандидатов.

Теги:
президент, Грузия, Госдума РФ



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