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Узбекистан и Казахстан подвели итоги демаркации за 2018 год

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Политика
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Встреча правительственных делегаций прошла 26-30 ноября в городе Алматы, стороны подвели итоги и наметили объем работ на следующий год.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. С 26 по 30 ноября в городе Алматы прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе заседания стороны подвели итоги работы, проведенной в 2018 году, а также наметили объем работ на следующий год. Заседание прошло в дружественной обстановке и духе взаимопонимания", - говорится в сообщении.

По итогам мероприятия стороны подписали протокол, следующее такое заседание пройдет на территории Узбекистана.

Почти весь 2018 год Узбекистан и Казахстан вели совместную работу по описанию спорных участков границы, которые ранее были камнем преткновения для двусторонних отношений. В августе они описали два участка – Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.

Теги:
границы, демаркация, Узбекистан, Казахстан



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