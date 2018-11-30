Когда в Болгарии ждут президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Болгарию может быть организован в 2019 году, сообщает МИД Узбекистана.

Посол Узбекистана в Болгарии с резиденцией в Анкаре Алишер Агзамходжаев вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву.

© Sputnik / Сергей Пятаков Камилов: вопрос о визите Шавката Мирзиёева в Брюссель стоит на повестке дня

Болгарский лидер высоко оценил состояние двусторонних отношений, указав на имеющийся потенциал для наращивания сотрудничества.

Радев подтвердил, что болгарская сторона планирует организовать в наступающем 2019 году визит Шавката Мирзиёева в страну.

Участники встречи подчеркнули обоюдную заинтересованность в реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогодней встречи лидеров двух стран в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Обе страны готовы развивать взаимодействие в области сельского хозяйства, высшего образования, а также высоких технологий.