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Когда в Болгарии ждут президента Узбекистана

Пресс-служба Министерства внешней торговли
Политика
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Президент Болгарии Румен Радев высоко оценил состояние двусторонних отношений с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Болгарию может быть организован в 2019 году, сообщает МИД Узбекистана.

Посол Узбекистана в Болгарии с резиденцией в Анкаре Алишер Агзамходжаев вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Камилов: вопрос о визите Шавката Мирзиёева в Брюссель стоит на повестке дня
Болгарский лидер высоко оценил состояние двусторонних отношений, указав на имеющийся потенциал для наращивания сотрудничества.

Радев подтвердил, что болгарская сторона планирует организовать в наступающем 2019 году визит Шавката Мирзиёева в страну.

Участники встречи подчеркнули обоюдную заинтересованность в реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогодней встречи лидеров двух стран в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Обе страны готовы развивать взаимодействие в области сельского хозяйства, высшего образования, а также высоких технологий.




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