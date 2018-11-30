В Аргентине стартовал саммит G20

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе начался с рабочего заседания глав государств крупнейших экономик мира, которое пройдет под слоганом "честное и устойчивое будущее". Международное мероприятие открыл президент Аргентины Маурисио Макри, сообщает РИА Новости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена пропустить первый день саммита — ее самолет совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технической неисправности. По данным пресс-службы германского кабинета министров, Меркель прибудет в столицу Аргентины в пятницу вечером.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" на саммите G20

Встречи канцлера ФРГ с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые были запланированы на пятницу, отменены. Помимо этого, Трамп отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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По мнению официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, американский лидер принял такое решение из-за внутриполитической ситуации в его стране, а не из-за инцидента с украинскими моряками в Черном море. Поздоровались ли Путин и Трамп перед началом саммита — неизвестно, момент их встречи остался за кадром. Таким образом, одна из основных интриг саммита осталась не раскрытой.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время беседы глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" на саммите G20

Однако главной интригой впервые станет согласование текста итогового коммюнике. Поводом для сомнения в успехе мероприятия являются торговые разногласия между Китаем и США.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества.