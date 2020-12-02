Президентам США и России удалось пообщаться на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.
О кончине 41-го президента США стало известно утром в субботу, ему было 94 года.
Грузы поступают, но не растамаживаются, запрет касается и других продуктов.
Посол республики в Австрии Шерзод Асадов 30 ноября вручил верительные грамоты Томасу Гремингеру.
Канцлер Германии прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за неисправности своего самолета, она успела только к торжественному вечеру в театре "Колон".
Он скончался в возрасте 94 лет, об этом сообщил его сын Джордж Буш-младший.
Основные темы встречи — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.
Президент Болгарии Румен Радев высоко оценил состояние двусторонних отношений с Узбекистаном.
Встреча правительственных делегаций прошла 26-30 ноября в городе Алматы, стороны подвели итоги и наметили объем работ на следующий год.
Многочисленные случаи взяток и превышения полномочий в странах Центральной Азии прокомментировал заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований.
Инновационной школе в Хорезмской области президент Узбекистана поручил предоставить автобус, а учащимся - подарить планшеты.
Наставления новому хокиму дал лично глава государства Шавкат Мирзиёев.
По словам официального представителя МИД РФ, его решение не связано с инцидентом в Черном море.
Президент страны Петр Порошенко объяснил этот шаг тем, что Киев намерен помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий". Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Киев не дождется от РФ зеркального ответа.
Избранная глава страны Саломе Зурабишвили ранее сказала, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с Россией.
В ходе визита в страну генерального директора "Узатома" Журабека Мирзамахмудова стороны подписали меморандум о взаимопонимании.
Участники заседания поднимут вопрос о назначении хокима Хорезмской области.
Стороны заинтересованы в мирном решении афганской проблемы и готовы к взаимодействию в этой области.
Министерство продемонстрировало новый флаг и эмблему.
Это решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе, основной причиной стало невозвращение кораблей и моряков на Украину.