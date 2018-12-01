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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

© Sputnik / Руслан Кривобок
Политика
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Он скончался в возрасте 94 лет, об этом сообщил его сын Джордж Буш-младший.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Соединенных Штатах Америки умер 41-й президент страны Джордж Буш-старший, ему было 94 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Twitter Джорджа Буша-младшего.

"С прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, умер наш дорогой отец", - написал Джордж Буш-младший.

Буш возглавлял Америку в 1989-1993 годах, до этого занимал пост 43-го вице-президента США при Рональде Рейгане, управлял Центральной разведкой. Его международная политика отмечена военными операциями в Персидском заливе, в Панаме и на Филиппинах. В апреле этого года ушла из жизни супруга Буша Барбара, он прожили вместе 73 года.

Теги:
президент, США



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