19:43 01 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Конгресса США

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего

© Пресс служба
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0

О кончине 41-го президента США стало известно утром в субботу, ему было 94 года.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Трампу в связи со смертью Джорджа Буша-старшего, сообщает пресс-служба.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

О смерти экс-главы Соединенных Штатов Америки стало известно утром в субботу, об этом на странице в Twitter написал его сын Джордж Буш-младший.

Бушу было 94 года, он возглавлял Америку с 1989 по 1993 год, до этого занимал пост 43-го вице-президента при Рональде Рейгане и управлял ЦРУ.

Этот год стал прорывным для отношений между Узбекистаном и США – в мае президент Шавкат Мирзиёев совершил трехдневный исторический визит, встретился с лидером страны Дональдом Трампом. Стороны подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили военно-техническое партнерство и безопасность.

Теги:
президент, Узбекистан, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
Россиянин построил модель терминатора
Он вернулся: пермяк создал говорящую модель терминатора
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054