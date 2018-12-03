Делегация Узбекистана оценит потенциал Челябинска для сотрудничества

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в первом Форуме регионов стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске 4-6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

По данным ведомства, руководители регионов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы развития межрегионального сотрудничества.

Делегации также ознакомятся с потенциалом Челябинской области для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, добавили в МИД.

Ранее стало известно, что главы правительств стран - участниц ШОС договорились о разработке новой редакции программы торгово-экономического сотрудничества внутри организации. Документ подписали премьеры по итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.