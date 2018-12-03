Контролировать трафик ядерных материалов Узбекистану помогут страны ЦА

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана будут активнее сотрудничать с коллегами из стран Центральной Азии в сфере контроля за трафиком ядерных материалов, следует из постановления правительства республики, размещенного в национальной базе законодательства.
Документ утвердил национальный план действий республики в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2018-2021 годы.
МВД Узбекистана совместно с коллегами из стран Центральной Азии подготовят соглашение о совместных действиях по выявлению источника химических, биологических, радиологических и ядерных материалов (ХБРЯМ) и их трафика.
До конца 2020 года также должен быть разработан национальный список товаров и технологий двойного назначения, которые могут применяться в гражданской и военной сфере. Подготовка списка будет проходить в рамках программы "Экспортный контроль и безопасность границ" (EXBS), финансируемой Государственным департаментом США.
Правительство Узбекистана и научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) в мае 2015 года в Брюсселе подписали меморандум об учреждении и функционировании в Ташкенте регионального секретариата центров передового опыта по ХБРЯМ для Центральной Азии.