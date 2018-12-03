Кто будет отвечать за протокол в МИД Узбекистана

Нового начальника управления государственного протокола МИД Узбекистана представил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов на расширенном заседании коллегии ведомства.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Управление государственного протокола МИД Узбекистана возглавил Джавхар Изамов, сообщает пресс-служба ведомства.

В новом качестве Изамова представил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Джавхар Изамов ранее работал начальником отдела международных связей Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, а до апреля этого года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Туркменистане.