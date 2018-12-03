Узбекистан и США обсудили ситуацию в Афганистане

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и временный поверенный в делах США Алан Мельцер обменялись мнениями по текущим вопросам взаимодействия двух стран по Афганистану. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. В частности, Иргашев и Мельцер обговорили совместные проекты в различных областях.

"На встрече также обсуждены сроки и повестка дня предстоящего визита в Узбекистан специального представителя госсекретаря США по Афганистану Залмая Халилзада", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Халилзад со 2 по 20 декабря посетит несколько стран, в том числе Узбекистан. Точная дата визита в Ташкент пока не называется, однако известно, что в ходе поездки он встретится с представителями афганского правительства и другими заинтересованными сторонами для поддержки и продвижения инклюзивного мирного процесса в Афганистане, где происходит противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан".

Камилов обсудил с зампомощника госсекретаря США Афганистан >>>

За последнее время в Афганистане также усилилось влияние запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство". Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в стране обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве и Женеве.