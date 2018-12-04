Эр-Рияд и Ташкент намерены активизировать контакты на всех уровнях

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Делегации МИД Узбекистана и Саудовской Аравии в понедельник провели в Эр-Рияде политические консультации, стороны выступили за активизацию контактов на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, сообщило узбекистанское внешнеполитическое ведомство.

По данным министерства, делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Низар Мадани. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также взаимной поддержке по международным и региональным вопросам.

"Стороны высказались за активизацию узбекско-саудовских контактов на всех уровнях, проведение очередных заседаний совместных институтов сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отдельное внимание уделено взаимодействию сторон в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

В ходе пребывания в Саудовской Аравии делегация Узбекистана провела встречи и переговоры с председателем Саудовского агентства по инвестициям Ибрахимом аль-Умаром и советником Саудовского фонда развития Юсуфом аль-Бассамом, где были обсуждены перспективные направления развития взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях, добавили в МИД Узбекистана.