Шавката Мирзиёева ждут на неформальном саммите СНГ в Петербурге

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Неформальный саммит - беседа лидеров стран СНГ в неофициальной обстановке, где каждый участник Содружества может поднять любой интересующий вопрос, жесткой повестки не предусмотрено.
Это традиционные мероприятия перед Новым годом с целью подвести итоги уходящего года и поговорить о перспективах совместной работы в новом году.