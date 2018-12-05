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Шавкат Мирзиёев

Шавката Мирзиёева ждут на неформальном саммите СНГ в Петербурге

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Лидеры СНГ соберутся в российской Северной столице, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги работы за прошедший год, поговорить о планах на перспективу и обсудить вопросы региональной и мировой повестки.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Неформальный саммит - беседа лидеров стран СНГ в неофициальной обстановке, где каждый участник Содружества может поднять любой интересующий вопрос, жесткой повестки не предусмотрено.

Это традиционные мероприятия перед Новым годом с целью подвести итоги уходящего года и поговорить о перспективах совместной работы в новом году.

 

 




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