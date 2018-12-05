Кто возглавил Управление внутренних дел Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Назначен новый начальник Управления внутренних дел Хорезмской области.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, им стал полковник Шавкат Рахмонов.

© Sputnik / Григорий Сысоев Мирзиёев уволил высокопоставленных чиновников в Хорезмской области

Ранее стало известно о том, что сразу пять хокимов и глава налогового управления лишились должностей в Хорезмской области после визита туда Шавката Мирзиёева.

Между тем на должность руководителя области назначен временно исполнявший обязанности хокима Фарход Эрманов. Наставления ему дал лично президент Шавкат Мирзиёев, который возглавил внеочередную сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.

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