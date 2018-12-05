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Флаги ШОС

Когда и где проведут первый форум глав регионов стран ШОС

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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В среду в этом городе проходит ознакомительная встреча, на ней присутствуют представители Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Первый форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества может пройти в 2020 году в Челябинске, сообщает РИА Новости.

В среду в этом российском городе проходит ознакомительная встреча в указанном формате, на ней присутствуют представители Узбекистана, Индии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана и России.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Международный пресс-клуб
Камилов встретился с директором Исполкома РАТС ШОС Сысоевым

Как заявил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в 2019 году стороны подпишут уставной документ о проведении форума.

При этом, считает Дубровский, лучше, чтобы форум прошел до саммита ШОС в том же 2020 году.

Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с директором Исполкома РАТС ШОС Евгением Сысоевым, в этом году он завершает свою трехлетнюю миссию на этом посту.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, в 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан. У ШОС есть секретариат, он расположен в Пекине, и региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, Форум, Челябинск, ШОС



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