У министра здравоохранения Узбекистана появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Баходир Махмудович Низомов назначен заместителем министра здравоохранения Республики Узбекистан. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого назначения Низомов занимал должность заместителя министра занятости и трудовых отношений Узбекистана.

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Ранее глава государства заявил, что, несмотря на множество преобразований, проведенных в последнее время в узбекской медицине, ожидаемых от системы здравоохранения результатов не видно. По его словам, в виртуальную приемную президента за последний год поступило более 45 тысяч обращений, касающихся медицины.

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