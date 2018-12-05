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Письменный набор главы государства

У министра здравоохранения Узбекистана появился новый заместитель

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (266)
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Заместителем министра здравоохранения стал экс-замминистра занятости и трудовых отношений.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Баходир Махмудович Низомов назначен заместителем министра здравоохранения Республики Узбекистан. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого назначения Низомов занимал должность заместителя министра занятости и трудовых отношений Узбекистана.

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Ранее глава государства заявил, что, несмотря на множество преобразований, проведенных в последнее время в узбекской медицине, ожидаемых от системы здравоохранения результатов не видно. По его словам, в виртуальную приемную президента за последний год поступило более 45 тысяч обращений, касающихся медицины.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (266)



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