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Флаг НАТО

Координировать связи Узбекистана и НАТО будет посольство Турции

© Sputnik / Михаил Палинчак
Политика
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Церемония передачи полномочий по поддержанию связей между Узбекистаном и НАТО прошла в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Посольство Турции в Ташкенте в 2019-2020 годах будет координировать контакты между Узбекистаном и Североатлантическим альянсом (НАТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла Турции Ахмета Башара Шена.

Церемония передачи полномочий по поддержанию связей между Узбекистаном и НАТО, которые в 2017-2018 годах осуществляло посольство Латвии в республике, состоялась в Ташкенте.

"Мы будем служить мостом в обмене информацией между Узбекистаном и НАТО ближайшие два года", - заявил Ахмет Башар Шен.

Чтобы получить такие полномочия, турецкая дипмиссия в 2017 году направила запрос в Центр НАТО в Брюсселе и получила положительный ответ. Дипломат добавил, что Узбекистан является важной страной для НАТО, в том числе и в рамках взаимодействия в Афганистане.

Напомним, бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действующее в Ташкенте с мая 2014 года, было закрыто в апреле 2017 года в связи с бюджетом организации.




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