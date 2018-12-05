Камилов и Бобожонов отчитаются в Сенате об итогах года

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса с участием министра внутренних дел Пулата Бобожонова и министра иностранных дел Абдулазиза Камилова пройдет 13 декабря в Ташкенте, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса.

Об этом в среду договорились на заседании Кенгаша, главы ведомство должны будут отчитаться об итогах 2018 года.

Кроме того, на мероприятие выносятся вопросы о Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на следующий год.

"Сенаторы также заслушают информацию председателя Парламентской комиссии по вопросам обеспечения гарантированных трудовых прав граждан и рассмотрят вопрос о Программе создания многопрофильных фермерских хозяйств в 2019 году", - уточняется в сообщении.

В конце ноября Министерство финансов Узбекистана опубликовало выдержки из нового бюджета на 2019 год. Согласно документу, в следующем году республика потратит чуть больше, чем заработает, а в качестве основного источника средств называются налоги.