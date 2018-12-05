Первые политконсультации МИД Узбекистана и ОАЭ закончились договоренностями

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. МИД Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели в Абу-Даби первый раунд политических консультаций и договорились активизировать контакты на различных уровнях, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Дипломаты обеих стран подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшодом Ахатов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар.

"Узбекская сторона подтвердила, что в скором времени будет назначен посол нашей страны в ОАЭ, что позволит на системной основе интенсифицировать двусторонние контакты, в том числе между деловыми кругами двух стран", - говорится в сообщении.

Также на встрече рассмотрели график предстоящих контактов на различных уровнях на 2019 год.

Обсуждая региональные проблемы, стороны условились о взаимодействии в рамках реализации положений Ташкентской декларации по итогам международной конференции по Афганистану.

Напомним, в Ташкентской декларации, принятой 27 марта на международной конференции по Афганистану, отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.