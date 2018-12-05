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Назначен новый председатель правления "Узтрансгаза"

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Ранее эту должность занимал Шарифжон Турсунов, покинувший ее в конце ноября 2018 года.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Председателем правления акционерного общества "Узтрансгаз" назначен Баходир Эшмуратов, сообщает Telegram-канал министерства юстиции со ссылкой на постановление правительства.

С 5 июня 2018 года должность председателя правления "Узтрансгаза" занимал Шарифжон Турсунов. Он уволился в конце ноября этого года. О причинах его решения не сообщалось.

"Узтрансгаз" эксплуатирует около 120 тысяч километров газораспределительных сетей низкого и среднего давления, по которым газ подается в почти четыре миллиона жилых домов и примерно 80 тысячам оптовых потребителей.

Компания — экспортер газа в Китай, Россию и страны Центральной Азии.

 




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