Узбекистан на Экономическом совете СНГ в Москве представит вице-премьер

В повестку дня заседания будут включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств — участников СНГ.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров будет представлять страну на 80-м заседании Экономического совета СНГ в Москве 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

По данным исполнительного совета СНГ, участники заседания обсудят широкий круг вопросов взаимодействия стран Содружества в сфере экономики. В частности, реализацию межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года.

Особое место в повестке дня займут вопросы формирования и конкурентной политики в государствах - участниках СНГ в условиях развития цифровой экономики.

В ходе заседания также будут рассмотрены вопросы о взаимодействии в транспортной сфере, выполнении решения Совета глав правительств СНГ о концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте и о тарифной политике железных дорог стран СНГ на 2018 фрахтовый год.