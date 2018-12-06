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Строительство газопровода

В строительстве ТАПИ примет участие Афганистан

© Sputnik / Игорь Зарембо
Политика
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По словам председателя правления энергетической компании Ghazanfar Group Мохаммада Ибрагима Газанфара, деловые круги страны готовы сотрудничать с Россией.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Бизнес Афганистана готов работать с Россией по проекту газопровода ТАПИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правления энергетической компании Ghazanfar Group Мохаммада Ибрагима Газанфара.

По его словам, деловые круги будут рады сотрудничать с РФ, сегодня Афганистан нуждается в иностранных инвестициях и совместной работе с зарубежным бизнесом.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
Узбекистан направит средства на строительство газопровода ТАПИ

Особенно важно то, с какими предложениями они приходят на рынок страны. Среди самых перспективных сфер Газанфар назвал добычу нефти, газа и полезных ископаемых.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о намерении участвовать в строительстве ТАПИ в конце апреля, решение изменилось в связи с государственным визитом Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отметил Мирзиёев, газопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия можно считать фактором стабилизации ситуации в Афганистане.

Строительство афганского участка ТАПИ протяженностью более 800 километров стартовало в феврале этого года. Ввод его в эксплуатацию в перспективе позволит Афганистану участвовать в транзите туркменского газа из месторождения Галкыныш в другие страны региона и получать прибыль до 400 миллионов долларов ежегодно.

Теги:
Россия, Узбекистан, Афганистан, ТАПИ



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