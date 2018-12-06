17:59 06 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Узбекистан сотрудничает с Беларусью в образовании

Беларусь и Узбекистан откроют в Минске институт прикладных специальностей

© Министерство высшего и среднего образования
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0

Новый вуз организуют на базе Белорусского национального технического университета, цель – подготовка высококвалифицированных и востребованных на рынке специалистов.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В 2019 году в Минске планируют открыть совместный Узбекско-белорусский институт прикладных специальностей, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ.

Договор об организации нового вуза на базе Белорусского национального технического университета подписали в ходе рабочего визита главы ведомства Иномжона Маджидова. От Беларуси во встрече участвовал министр образования страны Игорь Карпенко.

Узбекистан и Беларусь откроют совместный вуз
© Министерство среднего и высшего образования
Узбекистан и Беларусь откроют совместный вуз

"В новом институте особое внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных рабочих специалистов, которые пользуются высоким спросом в реальных секторах экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере обучения кадров в таких областях, как строительство, автосервис и общественное питание.

Теги:
Минск, Узбекистан, Беларусь, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова (26 сентября 2018). Нью-Йорк
    Положительная динамика

    И.о. министра иностранных дел Армении и глава МИД Азербайджана провели встречу в Милане. О чем договорились?

  • Финансы
    Вопрос благополучия

    По заявлениям политиков, зарплаты латвийцев достаточно быстро растут - но какая доля граждан на самом деле чувствует позитивные изменения?

  • Гора Гедиминаса в Вильнюсе, архивное фото
    Риск сохраняется

    В Литве решили не отменять режим чрезвычайной ситуации на горе Гедиминаса - одной из главных достопримечательностях Вильнюса.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
В Германии установили рождественскую елку из золотых монет
"Денежное дерево" установили в Германии к Рождеству
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054