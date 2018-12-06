Беларусь и Узбекистан откроют в Минске институт прикладных специальностей

Новый вуз организуют на базе Белорусского национального технического университета, цель – подготовка высококвалифицированных и востребованных на рынке специалистов.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В 2019 году в Минске планируют открыть совместный Узбекско-белорусский институт прикладных специальностей, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ.

Договор об организации нового вуза на базе Белорусского национального технического университета подписали в ходе рабочего визита главы ведомства Иномжона Маджидова. От Беларуси во встрече участвовал министр образования страны Игорь Карпенко.

© Министерство среднего и высшего образования Узбекистан и Беларусь откроют совместный вуз

"В новом институте особое внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных рабочих специалистов, которые пользуются высоким спросом в реальных секторах экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере обучения кадров в таких областях, как строительство, автосервис и общественное питание.