Беларусь и Узбекистан откроют в Минске институт прикладных специальностей

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В 2019 году в Минске планируют открыть совместный Узбекско-белорусский институт прикладных специальностей, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ.
Договор об организации нового вуза на базе Белорусского национального технического университета подписали в ходе рабочего визита главы ведомства Иномжона Маджидова. От Беларуси во встрече участвовал министр образования страны Игорь Карпенко.
"В новом институте особое внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных рабочих специалистов, которые пользуются высоким спросом в реальных секторах экономики", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере обучения кадров в таких областях, как строительство, автосервис и общественное питание.