Как закрыли спор о границе Ингушетии и Чечни

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, сообщает РИА Новости.

Ранее запрос подавал глава Ингушетии Юнус-Бек Евгуров, на слушаниях его адвокаты и представители второй стороны - президента Чечни Рамзана Кадырова - отстаивали законность договора. Их также поддерживали представители Владимира Путина и Совета Федерации.

Кадыров поблагодарил КС за вынесенное решение и призвал развивать район. По его словам, решению о подписании предшествовали скрупулезные консультации с юристами, поэтому иного вердикта и быть не могло.

Соглашение о границе и обмене территориями Ингушетия и Чечня подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты обеих стран его подтвердили, однако в Конституционном суде Ингушетии позже заявили, что договор можно утвердить только в результате референдума. В результате вопрос отправили на рассмотрение федерального Конституционного суда России.