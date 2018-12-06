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Здание Конституционного суда РФ

Как закрыли спор о границе Ингушетии и Чечни

© Sputnik / Руслан Кривобок
Политика
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Утром в четверг соглашение признал законным Конституционный суд Российской Федерации, запрос подавал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, сообщает РИА Новости.

Ранее запрос подавал глава Ингушетии Юнус-Бек Евгуров, на слушаниях его адвокаты и представители второй стороны - президента Чечни Рамзана Кадырова - отстаивали законность договора. Их также поддерживали представители Владимира Путина и Совета Федерации.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018
© Пресс-служба Главы РИ
Ингушетия и Чечня договорились о границах

Кадыров поблагодарил КС за вынесенное решение и призвал развивать район. По его словам, решению о подписании предшествовали скрупулезные консультации с юристами, поэтому иного вердикта и быть не могло.

Соглашение о границе и обмене территориями Ингушетия и Чечня подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты обеих стран его подтвердили, однако в Конституционном суде Ингушетии позже заявили, что договор можно утвердить только в результате референдума. В результате вопрос отправили на рассмотрение федерального Конституционного суда России.

Теги:
Россия, суд, границы, Рамзан Кадыров, Ингушетия



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