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В Узбекистане займутся развитием спорта

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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На портале обсуждения проектов появилось постановление, предполагающее развитие новых видов спорта и строительство различных объектов.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане намерены заняться всесторонним развитием спорта, документ "Об утверждении национальной концепции по развитию физической культуры и спорта" появился на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Среди основных задач – внедрение инновационных методов распространения физкультуры и здорового образа жизни, строительство и капитальный ремонт спортивных объектов и зданий, которые будут использоваться для этих целей, то есть спортивных школ и стадионов.

На трассе слалома
© Sputnik / Роман Денисов
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Также власти намерены развивать новые виды спорта, информировать население о нововведениях.

Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии в Ташкенте 14 декабря назовут лучших в узбекском футболе, планируется вручить награды в номинациях "Лучший игрок чемпионата Узбекистана", "Лучший тренер чемпионата Узбекистана", "Лучший вратарь чемпионата Узбекистана".

Теги:
Узбекистан, закон, Спорт



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