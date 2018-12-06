В Узбекистане займутся развитием спорта

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане намерены заняться всесторонним развитием спорта, документ "Об утверждении национальной концепции по развитию физической культуры и спорта" появился на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Среди основных задач – внедрение инновационных методов распространения физкультуры и здорового образа жизни, строительство и капитальный ремонт спортивных объектов и зданий, которые будут использоваться для этих целей, то есть спортивных школ и стадионов.

© Sputnik / Роман Денисов Российский вуз поможет Узбекистану развивать спорт

Также власти намерены развивать новые виды спорта, информировать население о нововведениях.

Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии в Ташкенте 14 декабря назовут лучших в узбекском футболе, планируется вручить награды в номинациях "Лучший игрок чемпионата Узбекистана", "Лучший тренер чемпионата Узбекистана", "Лучший вратарь чемпионата Узбекистана".