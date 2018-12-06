Председателем по вопросам промышленного производства стал Хайитбай Омонов

На сегодня в компании работает свыше 75 тысяч сотрудников, длина путей составляет более 6,5 тысячи километров.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Пост председателя по вопросам промышленного производства в Национальной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" получил Хайитбай Омонов, сообщается в Telegram-канале Минюста.

Ранее сообщалось о планах узбекистанской организации по сотрудничеству с заводом на Алтае, предприятие намерено поставить автосцепные устройства.

© Sputnik / Виталий Аньков Алтайский край поставит в Узбекистан крупную партию вагонов

Кроме того, Узбекистан намерен закупить новые скоростные поезда в Корее и Испании, составы будут курсировать по маршруту Ташкент-Бухара-Хива. На сегодня в парке железнодорожников – четыре скоростных состава "Афросиаб".

Государственно-акционерная железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" была образована в 1994 году на базе бывшей Среднеазиатской железной дороги в Узбекистане. На сегодня в организации работает более 75 тысяч сотрудников, эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет свыше 6,5 тысячи километров.