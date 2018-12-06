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В Петербурге начинается неформальный саммит глав СНГ

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Ожидается, что мероприятие пройдет в формате дружеского обеда, за которым каждый участник сможет поднять любой вопрос.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартует неформальная встреча глав государств СНГ. Саммит начался с церемонии фотографирования. В президентской библиотеке имени Бориса Ельцина гостей приветствовал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

На неформальный саммит прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

© Sputnik / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) на церемонии фотографирования глав государств-участников СНГ

Ожидается, что саммит пройдет в формате дружеского обеда. Лидеры СНГ традиционно подведут итоги уходящего года, обсудят вопросы региональной и мировой повестки.

© Sputnik / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств-участников СНГ
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Санкт-Петербург, СНГ



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