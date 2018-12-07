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Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время 25-й сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане

Таджикистан указал на кризис доверия между странами ОБСЕ

Пресс-служба МИД Таджикистана
Политика
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Глава МИД республики принял участие в 25-й сессии Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, указав на кризис доверия между странами ОБСЕ, призвал участников организации воздержаться от ведения политики двойных стандартов в решении проблем, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Осенняя сессия ОБСЕ
© Sputnik / Владимир Федоренко
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В ходе выступления Мухриддин озвучил позицию правительства Таджикистана по ключевым вопросам сотрудничества. В частности, он говорил о необходимости принятия совместных мер по укреплению безопасности в пространстве ОБСЕ, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также об усилении мер безопасности на государственной границе с целью предотвращения незаконного оборота наркотиков, оружия и торговли людьми.

Напомним, Узбекистан на мероприятии представляет заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов. Встреча проходит уже в двадцать пятый раз. Это крупнейшее ежегодное мероприятие ОБСЕ, которое проводится для обзора текущей ситуации в регионе, оценки ее деятельности и определения задач на ближайшую перспективу.

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Теги:
ОБСЕ



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