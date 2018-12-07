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В региональных подразделениях МВД Узбекистана произошли новые назначения

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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После инспекционной поездки Шавката Мирзиёева по Хорезмской области там были уволены высокопоставленные чиновники за неэффективную деятельность.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В двух районах Хорезмской области назначены новые начальники ОВД, сообщает пресс-служба МВД республики.

Начальником отдела внутренних дел Хивинского района Хорезмской области стал майор Машарипов Хушнуд Мирзабаевич.

Хоким Хорезмской области Фарход Эрманов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Назначен новый хоким Хорезмской области

Отдел внутренних дел Гурленского района Хорезмской области возглавил подполковник Таджиев Алишер Аминович.

Отметим, что в Хорезмкой области произошли серьезные кадровые перестановки и назначения после посещения области президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее руководителем Управления внутренних дел Хорезмской области был назначен полковник Шавкат Рахмонов.

Мирзиёев уволил высокопоставленных чиновников в Хорезмской области >>>

Также сразу пять хокимов и глава налогового управления лишились должностей в Хорезмской области. Между тем на должность руководителя области назначен временно исполнявший обязанности хокима Фарход Эрманов. Наставления ему дал лично президент Шавкат Мирзиёев, который возглавил внеочередную сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.




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