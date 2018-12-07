Узбекистан может присоединиться к соглашению ОПЕК+

Кроме того, к декларации о сотрудничестве могут присоединиться Чад и Южно-Африканская Республика.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Организации стран – экспортеров нефти, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи объявил о присоединении Узбекистана, ЮАР, Чада к ОПЕК+ в качестве новых стран-наблюдателей, сообщает РИА Новости. Он также выразил надежду, что эти страны присоединятся к соглашению по сокращению добычи нефти.

"Я бы хотел засвидетельствовать присутствие некоторых представителей стран, не входящих в ОПЕК, в качестве наблюдателей (по соглашению ОПЕК+ — ред.). И я надеюсь, в конце (встречи — ред.) они присоединятся к декларации о сотрудничестве", — сказал аль-Мазруи, выступая на заседании министров ОПЕК+. — Это Чад, Южная Африка, Узбекистан, а также ассоциация производителей нефти Африки".

Позднее на этом заседании ОПЕК согласовала сокращение добычи нефти с 1 января на 800 тысяч баррелей в сутки, ожидая от других стран сделки ОПЕК+ снижения добычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки, рассказал журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан. По его словам, объем сокращения составит "до 3% для каждой страны". Сделка заключается на первое полугодие.

Ранее Катар объявил о выходе из ОПЕК, решение озвучил госминистр по делам энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби. По его словам, страна планирует сфокусироваться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.

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Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья. В альянс входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (до января 2019 года), Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия является наблюдателем.